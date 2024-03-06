У подружжя проблеми? Олена Зеленська розповіла, чому не привітала чоловіка з Днем народження

Українці почали припускати, що у родини є проблеми у стосунках, але причина геть у іншому.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на інтерв’ю Зеленської з британським журналістом Пірсом Морганом.

Чому перша леді не привітала чоловіка з Днем народження

Як відомо, 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 46 років. Цього дня багато українців очікували побачити на сторінці його дружини зворушливе привітання імениннику, однак цього року сторінка Зеленської «мовчала».

Відсутність допису для коханого чоловіка, змусила підписників думати, що в родині президента є певна криза. Проте Зеленська не привітала чоловіка не через якісь «проблеми у стосунках». Причина набагато серйозніша.

Як розповіла перша леді, вони з чоловіком домовились не вітати одне одного зі святами у публічному просторі, адже в Україні досі йде війна і гинуть люди, тож демонстрація щасливих моментів виглядатиме зовсім недоречно.

«Цьогоріч я не опублікувала привітання до його Дня народження, тому що в цей день відбулися дуже трагічні події й ми домовилися, що я не вітатиму його публічно з Днем народження. Це був невідповідний час говорити про щасливі моменти. Я запропонувала, щоб ми промовчали цього дня і він зрозумів»,- пояснила Олена Зеленська.

Раніше Зеленська поділилась секретом гармонійних відносин з чоловіком.