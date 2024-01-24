Зеленская поделилась главным секретом гармоничных отношений с мужем

О том, как первая леди сохраняет гармонию в отношениях с Зеленским, рассказывает Первая Лента со ссылкой на ее интервью для телеканала «Мы Украина».

Стоит отметить, что супружеская пара Зеленских никогда не выносила на публику свои отношения. Но после того, как Владимир стал президентом все изменилось. Теперь Елена является первой леди страны и часто дает интервью и комментарии. Конечно, журналисты всегда интересуются личной жизни пары.

На самом деле, об отношениях Елены и Владимира известно уже много, но без лишних подробностей. Особенно во время войны семья украинского главы держит свои отношения под замком.

Однако в последнем интервью Зеленская поделилась, как им удается сохранить гармонию в такой сложный период для обоих.

Как выяснилось, Владимир не часто интересовался мнением жены относительно рабочих вопросов, а сама Зеленская не давать непрошеных советов. При этом она всегда готова выслушать и поддержать любимого.

«Честно говоря, любой хороший муж будет так всегда говорить: «Моя жена — моя лучшая советница». Я уверена, что мой муж тоже так говорит, потому что это гармоничные отношения в семне», — сказала первая леди.

Из слов Зеленской можно сделать вывод, что гармония в отношениях есть тогда, когда никто из партнеров не вмешивается в рабочие и иногда личные вопросы другого. Елена ценит это качество в муже и считает это ключом к семейной гармонии.

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