Ось чому вам варто відмовитись від вівсяної каші кожного дня

Наче вона творить чудеса з вашим тілом, може допомогти вам жити довше, і загалом має чудовий смак. Але чи справді вівсянка така корисна?

Про це розповідає Первая Лента з посилання на проект Styler (РБК-Україна).

Що потрібно знати про вівсянку

Ніхто не буде сперечатись, що вівсяна каша приносить багато позитивних переваг здоров’ю. З такими ефектами, як покращення травлення, потенційна втрата ваги, покращення здоров’я серця та більше почуття ситості, важко заперечити, що вівсяна каша корисна.

Однак також важливо розглянути кілька способів, як вівсяна каша також може спричинити деякі небажані побічні ефекти.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, овес може піддавати вас впливу токсичних сільськогосподарських хімікатів.

Під час рецензованого дослідження, яке проводили Environmental Working Group (EWG), було виявлено помітні рівні хлормеквату, пестициду, який використовувався для вівса, у 80% американців, протестованих у період з 2017 по 2023 рік.

У дослідженнях на тваринах хлормекват був пов’язаний з репродуктивною токсичністю та токсичністю для розвитку, що викликає занепокоєння щодо його безпеки та передбачає потенційну подібну шкоду для людей.

Незважаючи на те, що індивідуальні рівні впливу в дослідженні були нижчими порогів безпеки, встановлених регуляторними органами, EWG попереджає, що накопичувані ефекти впливу кількох хімічних речовин можуть призвести до потенційного впливу на здоров’я, особливо під час вагітності.

Дослідження підкреслює необхідність постійного моніторингу хлормеквату в харчових продуктах і людях разом з подальшими дослідженнями, щоб зрозуміти його вплив на здоров’я при поточних рівнях впливу.

Вівсяна каша може спричинити здуття живота

Як стверджує Ліза Янг, авторка книги «Нарешті ситий, нарешті стрункий», цільні зерна, такі як пшениця та овес, містять багато клітковини, глюкози та крохмалю. Усі вони поглинаються бактеріями в кишечнику або товстому кишечнику, що призводить до газів і здуття живота у деяких людей.

Для зменшення побічних ефектів, варто почати з невеликої кількості і поступово збільшуйте до обраної кількості. Коли ви починаєте їсти вівсяні висівки, шкідливі наслідки з вашого тіла, ймовірно, зникнуть.

Вівсянка може призвести до набору ваги

Хоча вживання вівсяної каші може допомогти вам схуднути, перевищення розміру порції може призвести до прямо протилежного. Вживання великої порції вівсяної каші може спричинити збільшення ваги.

Те, що ви додаєте вівсянку, також може бути причиною потенційного збільшення ваги. Додаючи цукор, шоколадну стружку та інші солодкі додатки, знижується загальна харчова цінність вівсяної каші, оскільки вони додають додаткові калорії, нездорові жири та цукор.

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