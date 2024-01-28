McDonald’s продолжает удивлять: женщина обнаружила в МакФлури несъедобный «сюрприз»

Дело в том, что купив МакФлури, женщине пришлось лакомиться совсем не десертом. Вместо этого она увидела в стаканчике то, что вызывало только отвращение.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на видео, которое сняла подруга женщины, и поделилась им в TikTok.

В ролике можно увидеть, что женщина хотела съесть любимый десерт из McDonald’s, но заметила нечто странное. Она начала извлекать предмет из стаканчика. Вместо МакФлури ей почему-то продали нечто, похожее на пакет. При этом эта вещь была полностью покрыта десертом.

Женщине было трудно скрывать эмоции. Ей было очень противно, и она даже не хотела прикасаться к странному пакету, поэтому делала это очень осторожно.

«Это буквально мусорный мешок или что-то такое», — написала автор видео.

@kekebobeke IT WAS SO ON PURPOSE LIKE FOLDED SO SMALL AT THE bottom its a literal trash bag or something @McDonald’s ♬ original sound — kekebobeke

Видео мгновенно набрало огромное количество просмотров. В одном из комментариев парень написал, что работал в McDonald’s. Он объяснил, что это пакет с жидкостью для мороженого, куда его должны положить.

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