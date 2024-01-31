«Никогда не поддержу»: Positiff высказался об отдыхе известных блогеров и артистов за границей

Известный украинский певец и экс-солист «Время и Стекло» Positiff (Алексей Завгородний) поделился, что думает о знаменитостях, которые отдыхают за границей во время войны. По словам артиста, он их не осуждает, однако, есть момент, который он считает неприемлемым.

Ни для кого не секрет, что украинские звезды даже во время войны предпочитают отдыхать на курортах за границей, однако некоторые из них особенно хвастаются своими путешествиями. Так, например, актриса Ксения Мишина в январе поехала с сыном в Таиланд, а певица Анна Тринчер активно показывает, как загорает на пляжах Бали.

В интервью Obozrevatel Алексей заявил, что он не осуждает отдых звезд, если это не нарушает закон. Однако считает, что выставлять это напоказ не стоит. Об этом передает Первая Лента.

«Это личное дело каждого. Не осуждаю, если это не нарушает закон. Но мне делиться таким сложно», — высказался Positiff.

Он рассказал, что ему даже неудобно показывать в соцсетях, что любит готовить и делает это регулярно.

Кроме того, артист прокомментировал недавний скандал с отдыхом на Мальдивах блогерши Тани Пренткович с ее мужем Андреем Гонковским, который выехал за границу под видом волонтера.

Он заявил, что никогда не поддержит отдых, если это делается под прикрытием волонтерства.

«Никогда не поддержу, если кто-нибудь из моих близких будет ездить на отдых, прикрываясь волонтерством. К счастью, все мои друзья и знакомые – супер волонтеры», — сказал он.

Напомним, известная украинская блогерша Анна Алхим угодила в новый скандал.