Известная блогерша Анна Алхим угодила в новый скандал: что случилось в этот раз

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на ее пост в Instagram.

На видео девушка стоит под снегопадом и улыбается на камеру. На фоне раздается песня российской исполнительницы Makfa. Позади Алхим видно фотографии защитников Украины, которые погибли на войне с РФ.

Подписчики блогерши возмутились таким поступком. Однако Анна ответила, что не смотрела по сторонам, когда снимала видео, и не хотела осквернить память погибших.

«Это видео не о погибших. Я не смотрела по сторонам, когда его снимали, я впервые здесь. И я не считаю, что каким-то образом осквернила память погибших людей. Вы, конечно, можете думать, как вам позволит ваше мышление», — написала она.

В комментариях мнения разделились. Одна часть подписчиков считает, що Алхим пробила очередное дно, а другие говорят, что девушка действительно могла не заметить, где снимает видео.

Стоит отметить, что в своих социальных сетях Анна Алхим часто публикует видео под российскую музику. Также она смотрит российские сериалы и открыто заявляет, что не будет отказываться от российского контента.

Напомним, победительница шоу «Битва экстрасенсов» подала в суд на украинскую стендаперку.