Умер Гаспар Ульель — известный актер упал на лыжах

37-летний французский актер Гаспар Ульель был госпитализирован в Гренобле с травмой головы во вторник. По данным прокуратуры, Ульель столкнулся на склоне с другим лыжником. На следующий день врачи объявили, что актер скончался.

Инцидент произошел в самом центре вокзала Розьер в Савойе, Франция. В пресс-релизе прокуратура Альбервиля указала, что актер столкнулся с другим лыжником на пересечении двух синих трасс, пишет Первая Лента со ссылкой на французские СМИ.

По словам первых очевидцев, оба лыжника упали. Человек, с которым столкнулся актер, не пострадал. Уллиэль же был без лыжного шлема. Несмотря на быструю реакцию служб и транспортировку актера на вертолете в больницу, через сутки Уллиэль скончался.

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в Булонь-Бийанкур, Франция. Он мечтал о режиссуре, которой намеревался учиться в университете Сен-Дени после окончания средней школы. Однако вышло иначе и он стал выступать как актер. Его первая актерская роль была в телесериале «Семья в белом», которую он сыграл, еще учась в старшей школе.

За роль в мелодраме «Утерянный север» он был номинирован на премию «Цезарь» как самый многообещающий актер. Он получил статуэтку за роль в «Очень долгой помолвке». Также мы могли видеть его в таких постановках, как «Братство волков», «Последний день» или «Молчание ягнят: По ту сторону маски», там он играл Ганнибала Лектера.

Большую популярность актеру принесла главная роль в биографической драме «Сен-Лоран», где он исполнил роль одного из самых известных в мире модельеров Ива Сен-Лорана.

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