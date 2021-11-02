Городок, где температура достигает 45 градусов, предлагает землю бесплатно

Австралийский город Квилпи хочет увеличить свое население и бесплатно предоставляет новым жителям землю. Температура в Квинсленде и его окрестностях достигает 45 градусов по Цельсию. Несмотря на это, сотни людей заинтересованы в том, чтобы там жить

Квилпи находится «в глуши» и находится более чем в 950 км от Брисбена. В городе проживает 575 человек, а его экономика основана на сельском хозяйстве и добыче опала, пишет Первая Лента со ссылкой на New York Times.

Для увеличения численности населения и поощрения новых жителей муниципалитет объявил в середине октября, что землю можно купить за 12 500 уплаченную сумму. За короткое время власти получили более 300 заявок, в том числе из Гонконга и европейских стран.

Тем, кто решит купить землю, Квилпи может предложить бесплатный бассейн, круглосуточный тренажерный зал, два овощных магазина и озеро. Около города раскопаны останки одного из крупнейших динозавров на континенте.

Джастин Хэнкок, президент Совета графства Квилпи, также подчеркнул, что еженедельно проводятся культурные и спортивные мероприятия, такие как опера, скачки и триатлон.

— Это потрясающе. Некоторые люди звонили просто потому, что слышали, что есть свободная земля, — признался Хэнкок.

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