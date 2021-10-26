Японская княгиня вышла замуж за простого человека: она потеряет аристократический статус

Японская принцесса Мако, племянница императора Нарухито, вышла замуж во вторник за уроженца Кей Комуро после долгих лет споров по поводу их отношений.

По японским правилам императорские женщины теряют свои королевские титулы, если выходят замуж за простолюдинов. С другой стороны, мужчины императорской семьи не теряют своего статуса, когда женятся на женщинах не аристократического происхождения, пишет Первая Лента.

Мако — первая имперская женщина в послевоенной Японии, вышедшая замуж без традиционных придворных церемоний и отказавшаяся от своего юридически высокого выходного пособия при потере статуса. После свадьбы она взяла фамилию мужа.

Одетая в светло-зеленое платье с букетом цветов в руках, принцесса несколько раз поклонилась своим родителям, принцу Фумихито и принцессе Кико, и своей младшей сестре принцессе Како, покидая свою семейную резиденцию в Токио во вторник утром по местному времени.

Ранее пара объявила, что созовет пресс-конференцию после свадьбы, но в итоге супруги решили только выступить с речью. Они также ответили в письменной форме на несколько избранных вопросов журналистов.

Ранее мы сообщали, что Япония отменила запуск ракеты с девятью спутниками.