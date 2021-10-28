Помощник режиссера признался, что передал Болдуину непроверенное оружие: новые факты

Дэйв Холлс, помощник режиссера фильма «Ржавчина», в котором на прошлой неделе голливудский актер Алек Болдуин подстрелил двух человек, в том числе одного со смертельным исходом, сказал, что он не проверил полностью оружие в фильме.

Трагическое событие произошло в прошлый четверг, 21 октября 2021 года. Актер фильма «Ржавчина» Алек Болдуин застрелил 42-летнего кинематографиста Галину Хатчинс на съемочной площадке выстрелом из пистолета, который, как ему сказали, не содержит боевых патронов. Он также ранил 48-летнего режиссера Джоэля Соуза, к счастью, его раны оказались безвредными, пишет Первая Лента.

Дело расследуют детективы в офисе шерифа округа Санта-Фе. Они проверили, среди прочего, какую роль в инциденте могут сыграть помощник режиссера Дэйв Холлс и другие люди, работавшие на съемочной площадке вестерна.

Именно Холлс должен был передать Болдуину пистолет во время съемок сцен в церкви и сказал, что это был «холодный пистолет», то есть в нем не было пуль и он был безопасен для тех, кто был на съемочной площадке. Дэйв Холлс объявил в своем заявлении, что оружейник из фильма, Ханна Гутьеррес-Рид, открыла свой пистолет, чтобы он мог его проверить, но он не проверил все патроны в пистолете.

Ранее мы сообщали, что Болдуин встретился с семьей трагически погибшей украинской кинематографистки.