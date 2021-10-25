Объятия и эмоции: Болдуин встретился с семьей трагически погибшей украинской кинематографистки (ФОТО)

После трагического инцидента на съемках «Ржавчины» Алек Болдуин утешал семью покойного кинематографистки Галины Хатчинс. Актер был сфотографирован возле отеля в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где он разговаривал с ее мужем Мэттом Хатчинсом и их девятилетним сыном.

На съемках вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин в четверг смертельно застрелил кинематографистку Ханну Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза, которого пришлось госпитализировать. Пока никому не предъявлено никаких обвинений, пишет Первая Лента.

Около 200 человек присутствовали на паниахиде в честь Халины Хатчинс в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в субботу. Организаторы подчеркнули, что мероприятие было направлено на память о трагически погибшей, а не на ее смерти, но некоторые из толпы держали таблички с надписью «Безопасность на съемочной площадке».

Вторая панахида состоялась в воскресенье в районе Лос-Анджелеса, на него собралось несколько сотен человек.

В субботу перед своим отелем в Санта-Фе местные видели, как Алек Болдуин утешает семью оператора. Унылый актер был сфотографирован обнимающимся и разговаривающим с покойным мужем Мэттом Хатчинсом и их девятилетним сыном.

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