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Появилось видео серьезного ДТП со «скорой» в центре Киева (ВИДЕО)

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Появилось видео серьезного ДТП со «скорой» в центре Киева (ВИДЕО)

Появились детали аварии, которая произошла на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в Киеве, где травмировались пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оказалось, что водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Шулявке в Киеве произошла серьезная авария с пострадавшими.

Появилось видео серьезного ДТП со «скорой» в центре Киева (ВИДЕО)

По материалам: Голос

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