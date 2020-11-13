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Появилось видео серьезного ДТП со «скорой» в центре Киева (ВИДЕО)
Появились детали аварии, которая произошла на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в Киеве, где травмировались пять человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Оказалось, что водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, на Шулявке в Киеве произошла серьезная авария с пострадавшими.
По материалам: Голос