В Україні змінились ціни на паливо за місяць: експерти продемонстрували динаміку

Станом на кінець липня 2025 року ситуація на роздрібному ринку пального в Україні залишається контрольованою та стабільною.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95«.

За підсумками щомісячного аналізу, проведеного «Консалтинговою групою А-95», ціни на ключові види нафтопродуктів зберегли незначну динаміку, що сигналізує про завершення періоду волатильності, зафіксованої у червні.

Згідно з оновленими даними, середня роздрібна ціна бензину марки А-95 станом на 31 липня становила 58,95 грн за літр. Протягом місяця вартість підвищилась усього на 3 копійки, що свідчить про відсутність цінових шоків.

Водночас дизельне пальне подорожчало трохи відчутніше — до 56,07 грн за літр, продемонструвавши зростання на 19 копійок. На фоні цього незначне зниження ціни на автогаз, який подешевшав на 6 копійок до 34,45 грн/л, виглядає як віддзеркалення регіонального попиту та балансування поставок.

Ключовим фактором, який визначав цінову динаміку у липні, залишалася світова вартість нафти, адже понад 90% пального на українському ринку імпортується.

Протягом місяця котирування на нафту марки Brent здебільшого утримувалися на рівні 68–69 доларів за барель, що відповідало показникам кінця червня. Лише в останні дні липня спостерігалось помірне зростання ціни до 73 доларів, однак воно не встигло суттєво вплинути на внутрішній ринок.

Другим істотним макропоказником є курс національної валюти. Упродовж липня гривня зберігала відносну стабільність, утримуючись на позначці близько 41,8 грн за долар США. Таким чином, валютний чинник також не створював додаткового тиску на вартість імпортного пального.

На думку учасників ринку, липнева стабільність створює передумови для обережного оптимізму в серпні. Проте аналітики нагадують, що ціни на нафтопродукти в Україні залишаються надчутливими до глобальних нафтових котирувань, геополітичних новин та валютних ризиків. Тому будь-які зміни у світових трендах миттєво транслюються в оптові закупівлі і, відповідно, в роздрібні ціни на заправках.

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