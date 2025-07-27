Чому люди стають дедалі цинічними та жорстокішими: соціологи дали відповідь

Останні соціологічні дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у червні 2025 року, фіксують тривожні тенденції в трансформації громадських настроїв.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з репрезентативним опитуванням, у якому взяли участь понад 2 000 респондентів із різних регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій), більше 62% громадян висловили переконання, що суспільство стає дедалі більш цинічним, агресивним і жорстоким.

Такий результат, за словами науковців, є наслідком багаторічного впливу соціальних, політичних та економічних катаклізмів. Зокрема, ключовими факторами формування нової моделі поведінки є хронічна втома від війни, руйнування горизонтальних соціальних зв’язків, зниження рівня довіри та невизначеність майбутнього.

У коментарі КМІС докторка соціологічних наук Лариса Савчук зауважила: «У ситуації довготривалого психоемоційного тиску у значної частини населення виробляється механізм психологічної самозахисту. Цинізм та емоційна холодність часто стають бар’єром, який не дозволяє людині «зламатися» остаточно.

Це не стільки моральна деградація, скільки інстинктивна реакція на біль та безсилля». Однак результати дослідження мають і позитивну грань: 27% респондентів навпаки повідомили, що останні роки зробили їх більш відкритими до чужого горя, а 11% активно залучені до волонтерської або благодійної діяльності.

Це свідчить про двополярність реакції суспільства на кризові обставини. Тобто в одних формується захисний цинізм, а в інших — навпаки, пробуджується глибша емпатія та солідарність.

У цьому сенсі українське суспільство постає як лабораторія моральних трансформацій, де на тлі жорсткої реальності народжуються як форми внутрішнього закриття, так і приклади надзвичайного людського тепла. Соціологи закликають не спрощувати оцінку цих процесів, а дивитися на них комплексно, з урахуванням історичного моменту, в якому опинилася нація.

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