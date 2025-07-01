Курс НБУ євро до гривні знову оновив рекорд: які позначки вже є

Курс євро на українському міжбанку знову зафіксував рекордний показник, сягнувши історичного максимуму — 48,98 гривень за €1.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Зазначається, що мова йде про найвищий рівень за весь час спостережень, і, як відзначають фахівці, ситуація має складні економічні та геополітичні передумови.

Аналітики валютного ринку звертають увагу на те, що основний каталізатор поточного зростання євро — це не внутрішні економічні процеси в Україні, а турбулентність у фінансовій системі США.

Серед факторів, які посилили позиції євро, експерти називають політичну нестабільність, що супроводжує передвиборчу кампанію Дональда Трампа, а також побоювання інвесторів щодо майбутньої монетарної політики у разі його перемоги.

Тривожні сигнали щодо можливого послаблення долара, викликані зниженням довіри до фінансових інститутів США, зумовили масовий відтік капіталу до більш стабільних і передбачуваних активів.

У цьому контексті євро отримав додаткову підтримку, адже Європейський центральний банк демонструє стриманість і стабільність у своїй політиці, не вдаючись до агресивних кроків, які могли б розхитати ринки.

У свою чергу, в Україні посилення євро створює додатковий тиск на імпортерів та платіжний баланс, адже значна частина контрактів на постачання продукції та послуг прив’язана саме до євровалюти.

Подорожчання євро також підвищує інфляційні ризики та ускладнює завдання Національного банку щодо стабілізації гривні в умовах зовнішнього фінансового тиску.

Фахівці очікують, що у короткостроковій перспективі ринок може зафіксувати певне вирівнювання, однак загальна тенденція залишиться несприятливою для гривні доти, доки геополітична та економічна напруга не знизиться.

Підвищена волатильність на світових фінансових ринках і подальші кроки США можуть суттєво впливати на динаміку валютної пари євро-гривня в найближчі тижні.

Тим часом зарплати чиновників в Україні значно виросли.