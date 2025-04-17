Банківські таємниці українців можуть скоро перевірятися владою: що трапилось

У 2025 році Державна податкова служба може отримати безпрецедентний інструмент — прямий доступ до банківської інформації фізичних осіб та підприємств.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Ініціатива, що наразі обговорюється на рівні Міністерства фінансів та профільного комітету Верховної Ради, передбачає часткове скасування банківської таємниці задля підвищення ефективності податкового контролю.

Формально ініціатива позиціонується як спосіб посилити інструменти стягнення податкових боргів. Наразі через закритість банківських даних податківці не мають змоги оперативно визначати наявність коштів у боржників.

Нова модель дозволить автоматизовано переглядати залишки на рахунках та відстежувати підозрілі транзакції, що можуть бути пов’язані з уникненням оподаткування.

Мінфін додає, що відкритість фінансової інформації дозволить не лише забезпечити фіскальну дисципліну, а й реалізувати сучасні сервіси для платників.

Ідеться про створення персоналізованих фінансових кабінетів, автоматичне формування декларацій та прогнозування податкових зобов’язань на основі фактичної фінансової активності громадян. У перспективі це може трансформувати культуру сплати податків, зробивши її не лише обов’язком, а й зручною процедурою.

Втім, правозахисні організації та банківська спільнота вказують на потенційні ризики порушення конфіденційності та безпеки даних.

Україна вже має приклади витоків персональної інформації, а в умовах війни цифрова вразливість залишається фактором ризику. Експерти наголошують на необхідності запровадження паралельної системи кіберзахисту та незалежного моніторингу за доступами до рахунків.

На цьому фоні в Україні зростає кількість фальшивих купюр.