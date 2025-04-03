Трамп оголошує економічний реванш: масштабні тарифи на американський імпорт та нова економічна стратегія
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових масштабних мит на американський імпорт, що суттєво змінить торгівельну політику країни.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».
За його словами, нові тарифи можуть торкнутися обсягів торгівлі на трильйони доларів. Президент виступив перед журналістами в Рожевому саду Білого дому, оголосивши «дуже-дуже хороші новини», що, на його думку, принесуть величезні вигоди для американської економіки.
«За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто. Простіше нікуди», – заявив Трамп, підкреслюючи простоту та ефективність нової політики.
Трамп акцентував увагу на несправедливій тарифній політиці низки країн, таких як Індія, Таїланд, В’єтнам, і навіть окремих союзників США, як-от Японія. Як приклад він навів тарифи на мотоцикли: США стягують лише 2,4% мито, тоді як Індія – 70%, а В’єтнам – 75%. Така політика, за словами президента, є неприпустимою і вимагає негайних змін.
«Іноді друзі гірші за ворогів», – зазначив Трамп, коментуючи тарифи, які встановлюють країни-союзники США.
Він підкреслив, що нові митні ставки будуть введені для всіх країн, які зберігають дискримінаційні тарифи або використовують інші торгові бар’єри.
Зокрема, він анонсував введення 25-відсоткових мит на всі автомобілі іноземного складання з 2 на 3 квітня. Крім того, планується запровадження «мінімального базового тарифу» на імпорт у розмірі 10%. Президент заявив, що ці заходи є частиною більш широкої стратегії економічної незалежності США, і що країна більше не буде терпіти несправедливих умов на міжнародних ринках.
Трамп також зазначив, що країни, які запровадили високі тарифи чи інші торгові обмеження, будуть змушені розраховувати свої дії і компенсувати збитки, завдані США. Ця ініціатива, на його думку, має стимулювати відновлення внутрішнього виробництва і створення нових робочих місць в Америці.
Нагадаємо, в адміністрації Трампа не виключають затягування війни через відсутність мирної угоди щодо України.