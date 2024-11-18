Курс валют на сьогодні, 18 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 листопада. Після вихідних долар додав у ціні 3 копійки, євро здорожчав на 19 копійок, а злотий — на 9 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 18.11.2024

Долар США – 41,27 (+3 коп.)

Євро – 43,46 (+19 коп.)

Польський злотий – 10,10 (+9 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 41,0 — 41,6 грн

Ощадбанк – 41,2 — 41,7 грн

Укргазбанк – 41,2 — 41,6 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 43,35 — 44,35 грн

Ощадбанк – 43,4 — 44,4 грн

Укргазбанк – 43,6 — 44,2 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,03 — 10,17 грн

Ощадбанк – 9,7 — 10,4 грн

Укргазбанк – 9,5 — 10,5 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,6 грн. Продають за 41,65 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 44,0 грн. Продають за 44,2 грн.

За злотий пропонують 10,14 грн. Продають за 10,25 грн.

За словами експертів, поточного тижня курс готівкового долара коливатиметься приблизно в тих же межах, як і на попередньому, тобто від 41,50 до 41,80 грн/долар у продажу і від 41 до 41,20 у купівлі.

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