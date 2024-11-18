Финансы
Курс валют на сьогодні, 18 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Валюта почала зростати.
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 листопада. Після вихідних долар додав у ціні 3 копійки, євро здорожчав на 19 копійок, а злотий — на 9 копійок.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 18.11.2024
- Долар США – 41,27 (+3 коп.)
- Євро – 43,46 (+19 коп.)
- Польський злотий – 10,10 (+9 коп.)
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 41,0 — 41,6 грн
- Ощадбанк – 41,2 — 41,7 грн
- Укргазбанк – 41,2 — 41,6 грн
Курс євро в банках
- ПриватБанк – 43,35 — 44,35 грн
- Ощадбанк – 43,4 — 44,4 грн
- Укргазбанк – 43,6 — 44,2 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,03 — 10,17 грн
- Ощадбанк – 9,7 — 10,4 грн
- Укргазбанк – 9,5 — 10,5 грн
В обмінниках за долар пропонують 41,6 грн. Продають за 41,65 грн.
Євро в обмінниках купують в середньому за 44,0 грн. Продають за 44,2 грн.
За злотий пропонують 10,14 грн. Продають за 10,25 грн.
За словами експертів, поточного тижня курс готівкового долара коливатиметься приблизно в тих же межах, як і на попередньому, тобто від 41,50 до 41,80 грн/долар у продажу і від 41 до 41,20 у купівлі.
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