Курс валют на сьогодні, 12 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 листопада. Так, долар залишився на рівні попереднього дня. Тим часом євро втратив у ціні 49 копійок, а злотий — 16 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 12.11.2024

Долар США – 41,29 грн

Євро – 43,99 грн (- 49 коп.)

Польський злотий – 10,13 грн (- 16 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 41,0 — 41,6 грн

Ощадбанк – 41,15 — 41,65 грн

Укргазбанк – 41,25 — 41,65 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 43,95 — 44,95 грн

Ощадбанк – 44,15 — 45,15 грн

Укргазбанк – 43,9 — 44,6 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 9,8 — 10,5 грн

Ощадбанк – 9,85 — 10,55 грн

Укргазбанк – 10,0 — 11,0 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,63 грн. Продають за 41,69 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 44,55 грн. Продають за 44,7 грн.

За злотий пропонують 10,28 грн. Продають за 10,37 грн.

Як говорять експерти, спекулятивний хайп минулого тижня на валютному ринку України закінчився нічим завдяки діям Нацбанку. Поточного тижня несподіванок очікувати на варто. Після виборів у США долар помітно зміцнився до євро і інших світових валют, і, за прогнозами експертів, цей процес продовжиться.

Раніше ПЛ писала про те, кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень.