Финансы
Курс валют на сьогодні, 28 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Валюта стрімко зросла після вихідних.
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Національний банк України встанови офіційний курс валют на понеділок, 28 жовтня.
Так, долар додав у ціні 5 копійок. Євро здорожчав на 17 копійок, а злотий залишився без змін.
Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.
Курс валют на 28.10.2024
- Долар США – 41,31 грн (+5 коп.)
- Євро – 44,71 грн (+17 коп.)
- Польський злотий – 10,25 грн.
В обмінниках за долар пропонують 41,35 грн. Продають за 41,5 грн.
Євро в обмінниках купують в середньому за 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 40,90-41,50 грн
- Ощадбанк — 41,50-41,60 грн
- ПУМБ – 41,10-41,60 грн
- Укрсиббанк – 41,00-41,55 грн
- Укрексімбанк – 40,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- ПриватБанк – 44,20-45,20 грн
- Ощадбанк — 44,50-45,40 грн
- ПУМБ – 44,40-45,00 грн
- Укрсиббанк – 44,15-45,15 грн
- Укрексімбанк – 44,50-45,30 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,25-10,40 грн
- Ощадбанк — 9,95-10,65 грн
- Укрексімбанк — 10,10-10,40 грн
- ПУМБ – 9,90-10,40 грн
За прогнозами експертів, значних змін курсу долара наприкінці жовтня та на початку листопада очікувати не варто.
Раніше ПЛ писала про те, кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень.