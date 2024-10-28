Финансы

Курс валют на сьогодні, 28 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Валюта стрімко зросла після вихідних.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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Курс валют
Курс валют на сьогодні, 28 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встанови офіційний курс валют на понеділок, 28 жовтня.

Так, долар додав у ціні 5 копійок. Євро здорожчав на 17 копійок, а злотий залишився без змін.

Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.

Курс валют на 28.10.2024

  • Долар США – 41,31 грн (+5 коп.)
  • Євро – 44,71 грн (+17 коп.)
  • Польський злотий – 10,25 грн.

В обмінниках за долар пропонують 41,35 грн. Продають за 41,5 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

  • ПриватБанк – 40,90-41,50 грн
  • Ощадбанк —  41,50-41,60 грн
  • ПУМБ – 41,10-41,60 грн
  • Укрсиббанк – 41,00-41,55 грн
  • Укрексімбанк – 40,00-41,60 грн

Курс євро в банках

  • ПриватБанк – 44,20-45,20 грн
  • Ощадбанк — 44,50-45,40 грн
  • ПУМБ – 44,40-45,00 грн
  • Укрсиббанк – 44,15-45,15 грн
  • Укрексімбанк – 44,50-45,30 грн

Курс злотого в банках

  • ПриватБанк – 10,25-10,40 грн
  • Ощадбанк — 9,95-10,65 грн
  • Укрексімбанк — 10,10-10,40 грн
  • ПУМБ – 9,90-10,40 грн

За прогнозами експертів, значних змін курсу долара наприкінці жовтня та на початку листопада очікувати не варто.

Раніше ПЛ писала про те, кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень.

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Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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