Курс валют на сьогодні, 28 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встанови офіційний курс валют на понеділок, 28 жовтня.

Так, долар додав у ціні 5 копійок. Євро здорожчав на 17 копійок, а злотий залишився без змін.

Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.

Курс валют на 28.10.2024

Долар США – 41,31 грн (+5 коп.)

Євро – 44,71 грн (+17 коп.)

Польський злотий – 10,25 грн.

В обмінниках за долар пропонують 41,35 грн. Продають за 41,5 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк – 40,90-41,50 грн

Ощадбанк — 41,50-41,60 грн

ПУМБ – 41,10-41,60 грн

Укрсиббанк – 41,00-41,55 грн

Укрексімбанк – 40,00-41,60 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 44,20-45,20 грн

Ощадбанк — 44,50-45,40 грн

ПУМБ – 44,40-45,00 грн

Укрсиббанк – 44,15-45,15 грн

Укрексімбанк – 44,50-45,30 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,25-10,40 грн

Ощадбанк — 9,95-10,65 грн

Укрексімбанк — 10,10-10,40 грн

ПУМБ – 9,90-10,40 грн

За прогнозами експертів, значних змін курсу долара наприкінці жовтня та на початку листопада очікувати не варто.

Раніше ПЛ писала про те, кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень.