Финансы
Долар і євро зростають: курс валют на 5 серпня
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня.
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Таким чином, спостерігається різке зростання валюти. Долар здорожчав на 9 копійок, а євро піднявся у ціна на 25 копійок.
Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 5 серпня
- Долар США – 41,22 грн (+9 коп)
- Євро – 44,64 грн (+25 коп)
- Польський злотий – 10,4 грн.
Курс долара в банках
- «ПриватБанк« – 40,9 — 41,5 грн
- «Ощадбанк« – 41,0 — 41,6 грн
- «Укргазбанк« – 41,1 — 41,55 грн
Курс євро в банках
- «ПриватБанк« – 44,2 — 45,2 грн
- «Ощадбанк« – 44,3 — 45,2 грн
- «Укргазбанк« – 44,55 — 45,3 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк« – 10,33 — 10,54 грн
- «Ощадбанк« – 10,0 — 10,6 грн
- «Укргазбанк« – 9,8 — 10,8 грн
За скільки можна купити/продати валюту в обмінниках
- В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн, продають за 41,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 45,0 грн, продають за 45,2 грн.
- Злотий можна придбати за 10,45 грн, а продати за 10,57 грн.
Раніше ПЛ писала про те, які фінансові зміни очікують українців з 1 серпня.