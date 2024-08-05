Финансы

Долар і євро зростають: курс валют на 5 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня.

Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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Таким чином, спостерігається різке зростання валюти. Долар здорожчав на 9 копійок, а євро піднявся у ціна на 25 копійок.  

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 5 серпня

  • Долар США – 41,22 грн (+9 коп)
  • Євро – 44,64 грн (+25 коп)
  • Польський злотий – 10,4 грн.

Курс долара в банках

  • «ПриватБанк« – 40,9 — 41,5 грн
  • «Ощадбанк« – 41,0 — 41,6 грн
  • «Укргазбанк« – 41,1 — 41,55 грн

Курс євро в банках

  • «ПриватБанк« – 44,2 — 45,2 грн
  • «Ощадбанк« – 44,3 — 45,2 грн
  • «Укргазбанк« – 44,55 — 45,3 грн

Курс злотого в банках

  • «ПриватБанк« – 10,33 — 10,54 грн
  • «Ощадбанк« – 10,0 — 10,6 грн
  • «Укргазбанк« – 9,8 — 10,8 грн

За скільки можна купити/продати валюту в обмінниках

  • В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн, продають за 41,5 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 45,0 грн, продають за 45,2 грн.
  • Злотий можна придбати за 10,45 грн, а продати за 10,57 грн.

Раніше ПЛ писала про те, які фінансові зміни очікують українців з 1 серпня.

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Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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