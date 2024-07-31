Які фінансові зміни очікують українців з 1 серпня

Зокрема, це заміна старих банкнот у 500 гривень на нові, доплати до Дня Незалежності та появу жіночих купе в поїздах «Укрзалізниці» для подорожей на ще низці напрямків.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на держпортали Національного банку, уряду та Укрзалізниці.

Заміна старих грошей

Нещодавно у Національному банку повідомлення про рішення вилучити з обігу старі купюри номіналом 500 гривень, які були випущені у період з 2003 до 2007 року. Очікується, що з серпня і надалі поступово відповідні банкноти будуть замінювати у банках на сучасні зразки, випускати які стали у 2014 році.

При цьому громадяни можуть без обмежень користуватися старими купюрами. Спеціально їх обмінювати не потрібно.

Виплати від держави до Дня Незалежності

Частині українців у серпні передбачені виплати до Дня Незалежності. Допомогу від держави отримають ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій (УБД), члени родин загиблих, пенсіонери з інвалідністю та інші.

Зокрема, пенсіонери отримають доплату автоматично як надбавку до щомісячної пенсії. Іншим громадянам потрібно буде звернутися із заявою в Пенсійний фонд дистанційно чи особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року.

Розміри разової виплати від держави коливаються від 450 до 3 100 грн.

Жіночі купе в «Укрзалізниці»

Також «Укрзалізниця» розширює список потягів, в яких стануть доступні жіночі купе. З 1 серпня це ще чотири рейси далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Ціна білету в жіночому купе не відрізняється від ціни місця в звичайному купейному вагоні.

Раніше ПЛ писала про те, як розрахувати розмір пенсії в Україні.