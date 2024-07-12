НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці: з чим це повʼязано

Тенденція на зростання цін збережеться в наступні місяці. Це повʼязано з підвищенням тарифів на електроенергію, акцизів та зростання курсу долара.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на коментар з інфляції Національного банку України.

Повідомляється, що після розвороту інфляційного тренду в травні споживча інфляція очікувано надалі зростала в червні, практично відповідаючи прогнозу НБУ.

В Нацбанку попередили, що ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів.

За даними НБУ, фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким. Показник базової інфляції у червні зріс до 5,0% з 4,4% у травні. З одного боку, її підтримували подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію, певне погіршення інфляційних очікувань, зокрема через послаблення обмінного курсу гривні. Стримуючими чинниками були вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів.

Варто зазначити, разом із цінами, зростають і податки. Для розрахунку податків радимо користуватись калькулятором НДС.

Водночас, зниження цін на сирі продукти харчування дещо уповільнилося — до 6,5% р/р. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 5,9% р/р.

Зростання адміністративно регульованих цін суттєво пришвидшилося — до 13,3% р/р. Перегляд тарифів на електроенергію для населення мав вагомий проінфляційний вплив та зумовив пришвидшення адміністративної інфляції. Подорожчання електроенергії для непобутових споживачів чинило додатковий тиск на ціни, що відображається в збільшенні собівартості.

Пришвидшилося зростання цін на пальне — до 25,5% р/р. Як пояснюють в НБУ, така динаміка спостерігається через подорожчання нафти на світових ринках, послаблення обмінного курсу гривні та активізацію закупівель пального перед очікуваним підвищенням акцизного податку.

Ціни на непродовольчі товари знову поповзли вгору (на 0,4% р/р), передусім через зростання долара. Зокрема, повільніше падала ціна на одяг та взуття, тоді як подорожчання інших непродовольчих товарів пришвидшилося.

В коментарі Нацбанку наголошується, що послуги також дорожчали швидше — на 9,9% р/р, через тиск витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію.

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