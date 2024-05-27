Чи зможуть українці отримувати пенсію, якщо у них немає стажу

Українцям, в яких не вистачає стажу, теж передбачені виплати. Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Як зазначається, якщо пенсіонеру не вистачає трудового стажу для призначення пенсії за віком, він може розраховувати на спеціальну грошову допомогу.

Сьогодні сума спеціальної грошової допомоги для громадян передпенсійного віку становить 2361 гривню. Претендувати на неї можуть:

громадяни віком від 65 років, у яких відсутній мінімально необхідний стажу для оформлення пенсії;

громадяни віком від 63 років, яким поки не вистачає стажу для виходу на пенсію.

В Україні діють вимоги щодо мінімального стажу:

31 рік – для виходу на пенсію у 60 років;

21 рік – для оформлення пенсії у 63 роки;

15 років – у разі досягнення 65-річного віку.

Щоб отримати соціальну виплату замість пенсії особа повинна звернутися до місцевого центру соціального захисту населення, надавши відповідну заяву та пакет необхідних документів.

Після їх розгляду спеціальна комісія приймає рішення про призначення виплати чи відмову у ній. Наявність у пенсіонера додаткових джерел доходу, таких як зарплата чи доходи від підприємницької діяльності, може стати причиною відмови.

В умовах чинного воєнного стану та протягом місяця після його скасування призначена грошова допомога надається громадянам без перерв.

Раніше ПЛ писала про те, яким категоріям пенсіонерів підвищать виплати влітку 2024 року.