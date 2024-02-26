Росія хоче взяти кредит у Китаї в юанях

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

Глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов розповів, що переговори щодо кредиту з китайськими партнерами тривають уже давно, однак рішення ще не ухвалене.

Чиновник додав, що Москва планує розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм чи країнами Євразійського економічного союзу та просуватиме цю ідею.

Водночас він заявив, що в Кремлі уважно стежать за західними країнами і миттєво реагуватимуть на рішення щодо конфіскації російських активів за кордоном.

«У нас заморожено теж не менше. Будь-які дії з нашими активами отримають симетричну відповідь», — сказав він.

Варто зазначити, що Європейський Союз та країни «Великої сімки» (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд євро після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Наразі ЄС та G7 обговорюють, як можна використовувати ці кошти.

Сілуанов запевнив, що бюджет Росії «під контролем», а доходи цього року навіть трохи перевищують очікувані.

Раніше повідомлялось, що російські школярі навчатимуться за матеріалами інтерв’ю Путіна Карлсону.