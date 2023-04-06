Финансы

Минцифры добавило в «Дию» новую военную облигацию, посвященную Ялте

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 6 апреля, 2023
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Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» новую военную облигацию — ОВГЗ «Ялта». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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«Мечтаете об отдыхе в Крыму? Купите новую военную облигацию Ялта за несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации», — призвали в Минцифры.

Выплаты по облигации — 26 июня 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 6 апреля, 2023
0 1 минута чтения
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