Минцифры добавило в «Дию» новую военную облигацию, посвященную Ялте
Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» новую военную облигацию — ОВГЗ «Ялта». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
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«Мечтаете об отдыхе в Крыму? Купите новую военную облигацию Ялта за несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации», — призвали в Минцифры.
Выплаты по облигации — 26 июня 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин