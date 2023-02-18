Украинскую монету к 30-летию Независимости признали монетой года (фото)
Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен «К 30-летию независимости Украины» победила в финале международного конкурса «Монета года» от авторитетного нумизматического издания World Coin New. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Фото: bank.gov.ua
0
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По решению жюри, в состав которого входило более 100 экспертов по всему миру, украинская памятная монета победила в финале этого конкурса. Конкуренция была жестокой. В финал вышли монеты из Украины, Канады и Австрии.
«За нашу монету проголосовало большинство членов жюри. Более того, победа одержана с вдвое большим количеством голосов за ее ближайшего конкурента. И это впервые за историю конкурса у монеты-победительницы был такой большой отрыв», — сообщил регулятор.
Читайте также: Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету «Василий Кричевский» (фото)
Перед этим украинская памятная монета «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номиналом 5 гривен) победила в номинации «Самая художественная монета».
На ее аверсе изображены аисты, летящие над полем с вышивкой в стиле традиционных украинских узоров. На реверсе — вышитая лента, напоминающая цепочку ДНК и символизирующая код нации.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин