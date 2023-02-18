Украинскую монету к 30-летию Независимости признали монетой года (фото)

Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен «К 30-летию независимости Украины» победила в финале международного конкурса «Монета года» от авторитетного нумизматического издания World Coin New. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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По решению жюри, в состав которого входило более 100 экспертов по всему миру, украинская памятная монета победила в финале этого конкурса. Конкуренция была жестокой. В финал вышли монеты из Украины, Канады и Австрии.

«За нашу монету проголосовало большинство членов жюри. Более того, победа одержана с вдвое большим количеством голосов за ее ближайшего конкурента. И это впервые за историю конкурса у монеты-победительницы был такой большой отрыв», — сообщил регулятор.

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Перед этим украинская памятная монета «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номиналом 5 гривен) победила в номинации «Самая художественная монета».

На ее аверсе изображены аисты, летящие над полем с вышивкой в стиле традиционных украинских узоров. На реверсе — вышитая лента, напоминающая цепочку ДНК и символизирующая код нации.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин