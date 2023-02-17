Работа без барьеров: В Украине запустят новые программы по борьбе с безработицей

Минэкономики готовит расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в том числе среди уязвимых слоев населения. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Что известно

«Цель проекта „Работа без барьеров“ — максимально облегчить доступ к работе для самых уязвимых слоев украинцев, в том числе для лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев. Сегодня 40% безработных — это именно такие люди», — отметила Свириденко.

По ее словам, готовятся дополнительные грантовые программы для создания рабочих мест.

«Мы должны активно готовиться к интеграции ветеранов в рынок труда и предпринимательство. Поэтому с 1 апреля 2023 года вводим дополнительные грантовые программы — для ветеранов и второго супруга, а также ветеранского бизнеса. Упрощаем условия доступа ветеранов на рынок охранных услуг, соответствующие изменения в законодательство будут внесены уже в марте. Для лиц с инвалидностью введем субсидированные рабочие места — будем финансово стимулировать работодателей брать на работу таких людей», — рассказала Свириденко.

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В частности, предполагается, что с 1 апреля по грантовой программе «Власна справа» ветераны смогут получить грант на развитие бизнеса до 250 тыс. грн, второй супруг ветерана — грант до 500 тыс. грн, консорциум ветеранов — грант до 1 млн грн.

Также с 1 апреля совместно с Минцифрой запланирован запуск грантовой программы «Старт в ИТ», согласно которой можно будет получить грант на обучение в сфере информационных технологий.

Источник: МинФин