Главное за четверг: Цены на топливо, экономический прогноз ЕБРР и кого не коснется мобилизация

Топливо на украинских АЗС уже подешевело на 10%: что будет с ценами дальше

Цены на топливо в Украине снижаются второй месяц подряд. Некоторые позиции потеряли даже до 5 гривен на литре. «Минфин» расскажет, с чем связан такой ценопад и как долго он продлится.

ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины на 2023 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1% в 2023 году.

Бронирование работников по новым правилам: кого не коснется мобилизация

В конце января Кабмин утвердил новые правила бронирования работников и критерии определения «критически важных предприятий». Что поменялось, рассказал ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

Скучающие обезьяны и Трамп снова в цене: почему инвесторы скупают NFT

Рынок NFT, который многие эксперты уже успели похоронить, снова показал безумный рост. В январе объем торгов в долларах достиг $946 млн, что на 38% выше, чем в декабре. Это самый высокий показатель с момента пика рынка в $1 млрд в июне прошлого года. Что подогревает интерес инвесторов к виртуальным картинкам и кто на этом заработал, расскажет «Минфин».

Tesla или BYD: партнер Баффета назвал своего любимчика

Вице-президент компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер назвал своими любимыми акциями бумаги китайского производителя электромобилей BYD, пишет CNBC. Почему Berkshire не отдала предпочтение Tesla и кто из производителей сейчас выигрывает битву за рынок, расскажет «Минфин».

Что купить: доллар, евро или ОВГЗ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Что лучше покупать доллары-евро или ОВГЗ? Прогноз курса доллара и евро на период с 16 по 22 февраля 2023 года.

Источник: МинФин