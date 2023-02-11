К 2025 году Китай будет потреблять четверть всех предметов роскоши

Через два года Китай будет потреблять четверть глобального потребления предметов роскоши. Об этом идет речь в отчете PWC, сообщает Синьхуа.

Фото: varta1.com.ua

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«Ожидается, что китайский рынок предметов роскоши увеличится до 816 млн юаней (около $112 млрд) к 2025 году, или примерно до 25% его глобального объема», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что азиатско-тихоокеанский регион стал важным глобальным центром роста потребления предметов роскоши.

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«Безналоговый шопинг в южной китайской островной провинции Хайнань дал толчок растущему национальному рынку предметов роскоши, достигнув в 2021 году 13% от общего потребления в Китае», — утверждает Синьхуа.

Учитывая упразднение всех ограничений на путешествия между материковым Китаем и Макао и Гонконгом, ожидается, что местные рынки предметов роскоши тоже скоро восстановятся.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин