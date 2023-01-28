Рыночная стоимость Intel упала на рекордные $8 миллиардов

Рыночная стоимость акций Intel Corp уменьшилась примерно на $8 млрд из-за прогнозов потери прибыли, поскольку американский производитель микросхем опасается снижения спроса на рынке персональных компьютеров. Об этом сообщает Reuters.

Фото: overclockers.ua

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Компания спрогнозировала неожиданный ущерб в первом квартале, а ее прогноз доходов оказался на $3 млрд ниже ожиданий, поскольку она также боролась с замедлением роста в бизнесе центров обработки данных.

Падение акций

Акции Intel упали на 6,4%, в то время как акции конкурентов Advanced Micro Devices (AMD) и Nvidia (NVDA) завершили сессию с ростом на 0,3% и 2,8% соответственно. Поставщик Intel KLA Corp снизился на 6,9% после своего нелестного прогноза.

Плохой прогноз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается главный исполнительный директор компании Пат Хелсингер, пытающийся восстановить доминирование Intel в секторе путем расширения контрактного производства и строительства новых заводов в США и Европе.

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Компания неуклонно теряет долю рынка в пользу таких конкурентов, как AMD, использующая контрактных производителей микросхем, таких как тайваньская TSMC для изготовления чипов, опережающих технологии Intel.

Intel, которая планирует сократить расходы на 3 млрд долларов в этом году, получила $7,7 млрд наличных денег от операций в четвертом квартале и выплатила дивиденды в размере $1,5 млрд.

Согласно оценкам расходы компании в 2023 году составят около $20 млрд. Аналитики считают, что компания должна рассмотреть вопрос о сокращении дивидендов.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин