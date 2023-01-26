Российские хакеры атаковали правительственные сайты Германии после решения передать Украине танки Leopard 2
Российские хакеры атаковали несколько немецких сайтов, по-видимому, в ответ на решение Германии передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкая новостная служба Tagesschau.
Фото: pixabay.com
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Какие сайты пострадали
Пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбург. По данным Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), это были так называемые распределенные DDoS-атаки.
«Некоторые вебсайты пока недоступны», — сообщает агентство.
Следует отметить, что в прошлом российские хакеры уже не раз атаковали органы власти. Так, в ноябре они провели атаку на Европарламент.
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Предыстория
Сегодня, 25 января, правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и разрешило реэкспорт другим странам, которые также хотят помочь Украине.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин