Финансы
Потери врага за 25 января: ВСУ за сутки уничтожили 780 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 123 860 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: espreso.tv
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Потери врага
- личного состава — около 123860 (+780) человек ликвидировано,
- танков — 3175 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 6334 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 2169 (+15) ед,
- РСЗО — 452 (+2) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 292 (+2) ед,
- вертолетов — 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),
- крылатые ракеты — 749 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
- специальная техника — 195 (+1).
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- ВСУ
Источник: МинФин