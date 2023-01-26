Финансы

Потери врага за 25 января: ВСУ за сутки уничтожили 780 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 января, 2023
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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 123 860 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: espreso.tv

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Потери врага

  • личного состава — около 123860 (+780) человек ликвидировано,
  • танков — 3175 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 6334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 2169 (+15) ед,
  • РСЗО — 452 (+2) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 292 (+2) ед,
  • вертолетов — 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),
  • крылатые ракеты — 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
  • специальная техника — 195 (+1).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения
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Admin

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