Потери врага за 25 января: ВСУ за сутки уничтожили 780 российских оккупантов

Американская компания купила украинский сервис для геймеров DMarket за $100 миллионов — СМИ

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за 15 лет

ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы

Российские хакеры атаковали правительственные сайты Германии после решения передать Украине танки Leopard 2

Спрос на украиноязычных работников в Польше вырос почти в 10 раз

Главное за среду: Ставки по депозитам, популярность акций Tesla и как monobank планирует покорять Польшу

Продукты, топливо и бытовая техника. На что тратили деньги украинцы в 2022 году

Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ

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