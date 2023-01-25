Спрос на украиноязычных работников в Польше вырос почти в 10 раз

В последние полгода в Польше стремительно растет спрос на работников со знанием украинского языка. С началом 2023 динамика продолжает расти. Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Фото: pixabay.com

1

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Если несколько лет назад запросы среди работодателей на работников со знанием украинского в среднем составляли 200 — 250 в год, то во второй половине 2022 количество запросов уже превысило тысячу.

Вместе с тем на период январь — сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний. Об этом идет речь в отчете Польского Экономического института.

Всего в Польше насчитывается более 25 тысяч компаний, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания. Об этом свидетельствуют данные Центрального учета и информации о хозяйственной деятельности в Польше.

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, из-за возможности оказаться в привычной языковой среде.

К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине.

«В то же время и у украинских компаний также есть запрос работать с украинцами. В нашем агентстве есть и примеры сотрудничества с представителями военно-промышленного сектора, которые перенесли производство в Польшу в целях безопасности. Надеемся, что мы становимся свидетелями нового тренда» — говорит Джоболда.

Читайте также: Украинцы активно развивают бизнес в Польше. Создали 3600 компаний (исследования)

Украинский бизнес расширяется на новые рынки

В Европу из-за войны уехали миллионы украинцев. По официальным данным, в Польше остаются более 1 млн. украинских беженцев. И столько же приехавших в Польшу до начала войны.

В агентстве отмечают, что запросы украинских переезжающих бизнесов имеют свою специфику.

Например, таких работников, как менеджеры по продажам, украинский бизнес ищет среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. Однако если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании стремятся снимать украинцев.

По словам Джоболды, миллионы украинцев, которые сейчас находятся в Европе, привыкли к украинским продуктам или сервисам и хотят продолжать пользоваться ими, даже находясь в Польше или Германии.

«Учитывая эти обстоятельства, бизнесы начинают реагировать, осуществляя внешнюю экспансию на новые рынки. По всей видимости, некоторым украинским компаниям уже не хватает внутреннего рынка, чтобы расти и строить стратегические планы. Такая тенденция вызывает дополнительные стимулы и для польского рынка, который является большим и без конкурентов из Украины. Однако все игроки понимают, что сейчас можно развиваться, осуществляя диверсификацию и расширение», — добавила эксперт.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин