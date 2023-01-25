Продукты, топливо и бытовая техника. На что тратили деньги украинцы в 2022 году

В 2022 году украинцы еще активнее оплачивали покупки безналичными. За год через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы оплатили покупок на 550 млрд грн, что на 11% больше, чем по итогам 2021 года (467 млрд грн). Об этом сообщил член правления по вопросам МПБ Приватбанка Евгений Заиграев.

Фото: focus.ua

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На что тратили больше всего

Больше всего в 2022 году украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания — по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 20% — с 221 до 265 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов украинцев составляет 48%.

За год на 56% больше украинцы стали тратить на заправках — объемы безналичных расходов на горючее увеличились до 23 млрд грн. Оплаты покупок в сетях строительных и хозяйственных товаров выросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках покупали больше на 27% — на 37 млрд грн.

Расходы на покупку электроники и бытовой техники за год выросли на 16% до 35 млрд грн, на другие промышленные товары в 2022 украинцы потратили на 5% больше на сумму 112 млрд грн.

За 2022 год почти не изменились объемы расходов украинцев на рестораны и кафе — 33 млрд грн.

Источник: МинФин