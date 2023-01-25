Кто финансирует проект monobank в Польше. Гороховский раскрыл детали

Запуск проекта фаундеров monobank в Польше под названием stereo финансируют соучредители Fintech Band Олег Гороховский, Михаил Рогальский и Вадим Ковалев. Совладелец monobank Сергей Тигипко пока не участвует в проекте. Об этом в интервью Forbes рассказал Олег Гороховский.

Фото: hvylya.net

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Что известно

«С Универсал банком (банк Сергея Тигипко, на базе которого работает monobank) мы рассчитываем сотрудничать, потому что клиенты mono нам очень близки. И мы рассчитываем, что „Универсал“ будет надежным нашим партнером, особенно по возможности переводов Украина-Польша», — сказал Гороховский.

Комментируя вопрос о финансовом участии, Тигипко в проекте фаундер monobank не стал исключать такую возможность, но в будущем. «Возможно, он присоединится чуть позже», — отметил Гороховский.

По его словам, общая сумма инвестиций в stereo на первый год составляет 15 млн. евро. В Польше проект будет работать на базе местного банка Aion, предоставляющего украинцам услуги Bank as a Service (BaaS). «Боюсь ошибиться, но вся часть BaaS — это примерно треть от суммы», — уточнил Гороховский.

Мы понимаем, что не сможем долго сидеть на провайдере BaaS. Это скорее скорый вариант протестировать гипотезу. Если она сработает и мы увидим результат в первый месяц-два 100 000 клиентов, то нужна своя банковская лицензия», — добавил он.

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В таком случае партнеры рассматривают вариант с покупкой собственного банка в Польше или открытие Универсал Банком польского филиала.

«Возможный вариант, что Aion захочет перейти от модели BaaS к партнерству», — предположил Гороховский.

Источник: МинФин