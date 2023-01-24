Финансы
Потери врага за 23 января: ВСУ за сутки уничтожили 690 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 122 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
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Потери врага
- личного состава — около 122170 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,
- РСЗО — 448 (+1) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 289 (+2) ед,
- вертолетов — 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1897 (+3),
- крылатые ракеты — 749 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
- специальная техника — 194 (+1).
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- ВСУ
Источник: МинФин