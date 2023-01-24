Финансы

Потери врага за 23 января: ВСУ за сутки уничтожили 690 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 1 минута чтения

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 122 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

0

Материалы по теме

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потери врага

  • личного состава — около 122170 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,
  • РСЗО — 448 (+1) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 289 (+2) ед,
  • вертолетов — 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1897 (+3),
  • крылатые ракеты — 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
  • специальная техника — 194 (+1).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на 23 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

23 часа ago

Потери врага за 22 января: ВСУ за сутки уничтожили 720 российских оккупантов

1 день ago

Вслед за Meta, Twitter и Amazon. Google увольняет 12 тысяч сотрудников

1 день ago

Цены на серебро могут достичь деcятилетнего максимума. Что говорят аналитики

1 день ago
Back to top button