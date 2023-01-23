Временная защита в Бельгии: как продлить срок действия и получить финансовую помощь

Приехавшие в Бельгию беженцы из Украины должны оформить Карту, А — вид на жительство. Об этом пишет uamedia.eu.

Фото: depositphotos

0

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Карта А

Карта, А в Бельгии — это разрешение на жительство, которое предоставляется иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС, сюда же относятся и украинцы, имеющие статус временной защиты в этой стране. Украинцы, прибывшие в Бельгию после 24 февраля 2022 года, получали карту со сроком действия до 4 марта 2023 года.

Как продлить срок действия вида на жительство в Бельгии

С 4 января 2023 года украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут обратиться в муниципалитет по месту жительства и продлить срок действия карты, а до 4 марта 2024 года.

Подать заявку на продление карты, можно онлайн на портале или по телефону 02 279 22 11.

Читайте также: Украинские беженцы в Канаде могут получить помощь до $2 тысяч: как оформитьНеобходимые документы и условия оформления

Для продления вида на жительство в Бельгии вам нужно предоставить паспорт, уже имеющуюся у вас карту А, срок действия которой истекает, и фото на белом фоне.

Карту, А можно получить как в стандартные сроки — от 2 до 3 недель, так и срочно — на следующий день. Стандартная заявка стоит 25 евро, а срочная — 150 евро. Новую карту вы получите в муниципалитете по месту вашего проживания.

Финансовая помощь украинцам

Украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут оформить единовременную и ежемесячную выплату. Если человек живет сам, он может получать 1100 евро, взрослые члены одной семьи могут получать по 750 евро, на детей выплачивают по 100−200 евро, но общая максимальная сумма выплат на семью не может превышать 1560 евро.

Для того чтобы получать денежную помощь, нужно обязательно выполнять два требования:

не покидать страну больше, чем на 28 дней в течение года;

о каждой поездке за пределы Бельгии предупреждать своего социального инспектора.

Для оформления заявки на финансовую помощь следует обратиться в ближайший центр социального обеспечения OCMW/CPAS с паспортом и картой А.

Беженцы

Источник: МинФин