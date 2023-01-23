Валютный прогноз: снижение инфляции в США ослабляет доллар

В четверг вышли данные по инфляции в США. По итогам декабря цены в годовом исчислении выросли на 6,5% против 7,1% месяцем ранее. И хотя значение показателя оказалось в рамках прогноза, оно вызвало неоднозначную реакцию инвесторов.

До конца непонятно, как будет трактовать эти данные для себя ФРС США. С одной стороны, инфляция отступает, но заслуги регулятора в этом нет, так как цены снижаются благодаря падению стоимости энергоносителей. Продовольственная инфляция в США опустилась до отметки в 10,4%, тогда как в ноябре она превышала 12,0%. Ситуация крайне неоднозначна и сделать определенные выводы сейчас сложно. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Все это происходит на фоне рекордно низкой безработицы. Сторонники дальнейшего поднятия учетной ставки опасаются совершить ошибку, допущенную в 70-х годах прошлого века. Тогда замедление инфляции посчитали сменой тенденции и подняли ключевую ставку гораздо выше, чем предполагалось изначально. Такое решение вызвало тяжелейшую рецессию в экономике.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан (Lorie Logan), хоть и не является сторонником резкого повышения учетной ставки, отмечает риски возвращения инфляции, даже если она снизится к целевой отметке в 2,00%. В таком случае Федрезерв, по ее мнению, должен сохранить текущие параметры монетарной политики на достаточно продолжительное время. Подобная неопределенность приводит к тому, что инвесторы не спешат скупать акции и вкладываться в гособлигации. В итоге большинство крупных игроков заняли «выжидательную» позицию, вызвав заметный «застой» в различных активах.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован уровень поддержки — 127,41. Сопротивлением теперь выступает отметка 132,83. Если цена закрепится под уровнем 130,76, возможно дальнейшее ослабление доллара США до 125,55. Если сопротивление будет пробито, иена сумеет достичь отметки 134,42.

Источник: МинФин