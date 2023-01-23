Рынок жилья в 2022 году: где покупали квартиры украинцы

В 2022 году рынок купли-продажи жилья существенно замедлился из-за российского вторжения. Трансформировалось и поведение потенциальных покупателей, ведь география поисков несколько сместилась в сторону относительно безопасных регионов. Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость.

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Где самый большой ассортимент квартир

В 2022 году самый большой ассортимент жилья был традиционно в крупных городах (Киеве, Одессе, Днепре). Однако на предложение повлияла и удаленность региона от фронта. Так, в пятерку городов с самым большим количеством объявлений о продаже квартир впервые попал Ивано-Франковск. В целом в список регионов с наибольшим выбором вошли:

Киевщина — 313 907 объявлений;

Одесщина — 186 866;

Днепропетровщина — 100 009;

Львовщина — 68 747;

Ивано-Франковская область — 54 622.

Наибольшее количество предложений на первичном рынке жилья на протяжении 12 месяцев наблюдалось в Киевской (67 962 объявления), Одесской (35 709) и в Ивано-Франковской областях (20 454). А вот на вторичке тройку лидеров после Киевщины (245 945 объявлений) и Одесской области (151 157) замкнула Днепропетровская область (92 263).

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При этом наибольший выбор на вторичном рынке жилья в течение 2022 года был среди квартир жилищного фонда с 2011 года — 359 157 предложений по всей Украине.

Так называемые хрущевки оказались на втором месте по популярности — 114 003 объявления.

Чуть меньший ассортимент был среди жилищного фонда 80-х-90-х годов — 104 161 объявление. Соответственно, на эти три типа жилья наблюдался и наибольший интерес среди потенциальных покупателей.

На Западе был спрос на новостройки, в мегаполисах — на вторичное жилье.

Учитывая риски, связанные с войной, а также немедленную потребность в готовом для проживания помещении украинцы в прошлом году гораздо больше интересовались покупкой жилья на вторичном рынке. Да, наибольший интерес как к первичке, так и ко вторичке остался на Киевщине.

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Однако последним типом жилья поисковики интересовались в пять раз чаще: почти 799 тысяч раз против 156 тысяч. Если анализировать спрос, то география отзывов на квартиры на этапе строительства сместилась западнее, поскольку чем дальше от фронта, тем больше украинцы готовы вкладывать средства в застройку.

Больше всего отзывов на готовые квартиры от владельцев в течение года наблюдалось преимущественно в крупных городах-миллионниках.

Как изменилась средняя цена за квадратный метр

За год средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на треть. Если сравнивать цены в декабре 2021 и декабре 2022 года, то медианная цена на первичке по Украине повысилась на 29% и составила 28 534 грн/м².

В то же время медианная цена квадратного метра на вторичке выросла на 35% и составила 24 277 грн/м².

Если подробнее анализировать цены на квартиры на этапе строительства, то выгоднее всего инвестировать в квартиры в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Медианная стоимость квадратного метра по состоянию на декабрь 2022 года в этих регионах была самой низкой в стране — 22 108 грн/м² и 23 312 грн/м² соответственно.

К примеру, в Киевской области этот показатель составляет 35 829 грн/м², а в Закарпатье и Львовской области — 38 688 грн/м² и 39 296 грн/м² соответственно.

На вторичном рынке распределение следующее: наиболее доступные цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14581 грн/м² и 17130 грн/м²).

В Днепропетровской области цена квадратного метра составляет около 24 218 грн, во Львовской области — 34 137 грн, самые высокие цены в Киевской области — около 41 872 грн/м².

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Недвижимость

Источник: МинФин