Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира

Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года» и одержали победу в номинациях «Лучшая монета о современном событии» и «Самая художественная монета года». Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Монета из нейзильбера номиналом в 5 гривен «К 30-летию независимости Украины» стала самой художественной монетой года.

Серебряная монета номиналом в 10 гривен «25 лет Конституции Украины» победила в номинации «Лучшая монета о современном событии».

Напомним

Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

В этом году конкурс состоялся в 40-й раз. Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году.

На первом этапе было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали семь украинских памятных монет.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Монеты НБУ

Источник: МинФин