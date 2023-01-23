Финансы
Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира
Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года» и одержали победу в номинациях «Лучшая монета о современном событии» и «Самая художественная монета года». Об этом говорится в сообщении НБУ.
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Монета из нейзильбера номиналом в 5 гривен «К 30-летию независимости Украины» стала самой художественной монетой года.
Серебряная монета номиналом в 10 гривен «25 лет Конституции Украины» победила в номинации «Лучшая монета о современном событии».
Напомним
- Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.
- В этом году конкурс состоялся в 40-й раз. Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году.
- На первом этапе было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали семь украинских памятных монет.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Монеты НБУ
Источник: МинФин