«Открытие» Китая после локдауна усилит инфляцию в Европе — Лагард

Решение Китая возобновить работу своей экономики приведет к росту инфляции в Европе, поскольку обе стороны конкурируют за большее количество энергии. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет zn.ua.

Фото: Кристин Лагард

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Инфляционное давление увеличится

«Инфляционное давление увеличится, потому что уровень энергии, который потреблял Китай в прошлом году, был меньше того, что он будет потреблять в этом году, объем СПГ [сжиженного природного газа], который они будут покупать у остального мира, будет выше, чем-то, что мы видели, а свободных мощностей в плане нефти и газа сейчас не так много», — сказала Лагард.

Международное энергетическое агентство также предупреждало, что в этом году европейские компании могут столкнуться с более высокими затратами при закупке природного газа, так как конкуренция за этот товар возрастет.

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Инфляция была одной из самых больших проблем для европейских граждан в течение последнего года, в основном из-за повышения счетов за электроэнергию. ЕЦБ повышал ставки четыре раза в течение 2022 года, доведя ставку по депозитам до 2%.

Под давлением массовых протестов власть Китая резко ослабила карантинные ограничения и открыла границы. Однако оказалась неготовой к новому массовому росту заражений.

Напомним

В 2022 году экономический рост Китая упал почти до одного из худших уровней за полвека, поскольку четвертый квартал слишком пострадал от жестких ограничений, связанных с COVID, и спада на рынке недвижимости.

Источник: МинФин