Иранский риал упал до рекордного минимума

Иранский риал упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США на фоне усиления изоляции страны и возможных санкций ЕС против иранской Революционной гвардии и отдельных чиновников власти страны. Об этом пишет Reuters .

Фото: depositphotos

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Так, на неофициальном рынке в субботу доллар США продавался за 447 тысяч риалов, тогда как накануне он стоил 430 500 риалов.

Одной из причин стремительного подорожания американской валюты явился резкий рост спроса на нее среди иранцев, которые, столкнувшись с инфляцией около 50%, пытаются защитить свои сбережения, покупая доллары, другую твердую валюту или золото.

В общем, риал потерял 29% своей стоимости с начала общенациональных протестов в Иране, вызванных смертью от рук полиции 22-летней курдской женщины Махсы Амини 16 сентября.

Падение стоимости риала также вызвано усилением политического давления на Тегеран со стороны западных государств и наложением ограничений на связанные с Ираном корабли и нефтяные танкеры, что привело к значительным потерям в ключевой отрасли иранской экономики.

Что говорит ЦБ Ирана

По словам главы центрального банка Ирана Мохаммада Резы Фарзина, сегодня центробанк не сталкивается с ограничениями по иностранной валюте и золотым резервам, а «колебания обменного курса» являются следствием «обмана СМИ и психологических операций».

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Напомним

18 января Европейский парламент призвал ЕС включить Революционную гвардию Ирана в список террористических организаций и ввести против нее санкции, а панамский реестр судов, самый большой в мире, за последние четыре года снял свой флаг со 136 судов, связанных с государственной нефтяной компанией Ирана.

Источник: МинФин