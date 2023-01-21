Финансы

Уменьшилось производство электроэнергии. В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
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Потребление электроэнергии 21 января ожидается на уровне предыдущего дня. В то же время, объемы производства уменьшились, а дефицит мощности остается существенным. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Объемы производства электроэнергии сократились из-за того, что выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции.

Отмечается, что последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Ограничение потребления

Из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки.

Перечень облэнерго можно посмотреть по этой ссылке.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Ремонт работы

Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
0 1 минута чтения
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