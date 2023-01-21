У основателя FTX конфисковали около $700 миллионов

Федеральная прокуратура США наложила арест на активы основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида на сумму около $700 млн, в основном в виде акций Robinhood. Об этом сообщает Reuters.

Фото: psm7.com

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Бенкман-Фрид, обвиняемый в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для выплаты долгов, понесенных его хедж-фондом, ориентированным на криптовалюту, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве. Он должен предстать перед судом в октябре.

Министерство юстиции сообщило об аресте акций Robinhood ранее в этом месяце, но в пятницу предоставило более полный список арестованных активов, включая наличность, хранящуюся в разных банках, и активы, депонированные на криптобирже Binance.

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Последний арест активов, о котором сообщило Министерство юстиции, произошел в четверг, когда прокуратура конфисковала $94,5 млн наличными со счета в Silvergate Bank, связанном с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах.

Министерство юстиции также заявило, что активы на трех счетах Binance, связанные с Bankman-Fried, подлежат конфискации в уголовном порядке, но не дали оценки стоимости этих счетов.

30-летний Бенкман-Фрид сейчас находится под домашним арестом в доме его родителей в Калифорнии. Его выпустили под залог в $250 млн.

Отмечается, что новому руководству FTX удалось отследить активы в миллиарды долларов, связанные с крипто-империей, в рамках процедуры банкротства.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что криптобиржа FTX смогла вернуть более $5 млрд ликвидных активов, пишет Reuters со ссылкой на адвоката компании.

Прокуратура обвинила Бенкмана-Фрида в многолетнем мошенничестве эпических масштабов, когда он использовал депозиты клиентов для поддержки своей фирмы хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и внесения политических пожертвований.

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Бенкман-Фрид обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и шести пунктам обвинения в сговоре, в том числе в отмывании денег и совершении нарушений в финансировании избирательных кампаний.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозят десятилетие заключения.

Перед своим арестом 12 декабря Бенкман-Фрид признал недостатки управления рисками в FTX, но сказал, что не верит, что понесет уголовную ответственность.

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Два его помощника, бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Гэри Ван, признали себя виновными в причастности к краху FTX и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Источник: МинФин