Российская нефть смешивается в Сингапуре для дальнейшего реэкспорта — Bloomberg

В Сингапуре растет спрос на резервуары для хранения нефти. Это произошло после того, как российское топливо стало смешиваться и повторно экспортироваться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Фото: pixabay.com

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Сингапур не запретил импорт российской нефтяной продукции, хотя базирующиеся на острове финансовые учреждения запрещают финансировать или сотрудничать с российскими компаниями.

Однако обработка и торговля российским топливом остается деликатной проблемой в регионе, поскольку некоторые покупатели не хотят видеть их при покупке таких грузов.

Рост потоков

Потоки российской сырой нефти и топлива в Азию и Ближний Восток резко возросли после войны России против Украины. Такие поставки все чаще попадают в центры смешения и перераспределения, такие как Сингапур и Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, где их можно смешивать, упаковывать и реэкспортировать по всему миру.

Эта тенденция увеличения объемов поставок из России в Азию и роста роли хабов в их перераспределении может еще больше усилиться в ближайшие недели, поскольку Европа готовится ввести новые санкции в отношении российских нефтепродуктов 5 февраля.

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Участники нефтяного рынка заинтересованно смотрят, где российские топлива, такие как газойль, нефть и мазут, найдут дома, поскольку многие азиатские страны не занимают жесткую позицию в отношении санкций.

«Мы наблюдали увеличение количества запросов по краткосрочному/спотовому хранению в период до декабря», — заявил представитель фирмы по хранению нефти Advario Asia Pacific Pte.

Он также добавил, что компания проверяет источник продуктов, чтобы убедиться в соблюдении санкций, прежде чем принять их.

Представитель сингапурской компании Jurong Port Universal Terminal Pte. отказался комментировать конкретные перемещения продукции, но сказал, что компания соблюдает все применимые санкции.

Аренда хранилищ

Advario, Jurong Port, Horizon и Royal Vopak эксплуатируют коммерческие танкеры в Сингапуре. При этом шестимесячная аренда хранилища для сингапурского мазута или сырой нефти выросла на целых 17%-20% по сравнению с прошлым годом, сообщили руководители компаний-операторов резервуаров.

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Данные отслеживания судов Vortexa Ltd. показали, что в декабре 2022 года сингапурские нефтеприемные терминалы приняли более чем в два раза больше объемов российской нефти и мазута, чем год назад. Город-государство получило 2,6 млн баррелей нефти, что почти в 40 раз превышает объем, полученный годом ранее.

Увеличение количества российской нефти, поступающей в резервуары Сингапура, вероятно, будет реэкспортировано на рынки Северо-Восточной Азии, сказал глобальный руководитель отдела сжиженного природного газа в базирующемся в Сингапуре промышленном консультанте FGE Армаан Ашраф.

Вероятно, такие центры, как Сингапур и Фуджейра, будут продолжать играть важную роль в ребрендинге поставок для распространения в соответствующих регионах, добавил он.

По словам старшего вице-президента сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильяма Тана, трейдеры и поставщики топлива занимаются хранением и смешением нефти из-за «очень хороших» доходов от такой деятельности.

Источник: МинФин