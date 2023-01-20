Финансы

Официальный курс валют: Гривна продолжает укрепляться к евро

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад

20 января европейская валюта подешевела на 6 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,52 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: pixabay.com

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Валютный рынок

19 января НБУ установил официальный курс на уровне 39,58 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
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