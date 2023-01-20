Финансы
Официальный курс валют: Гривна продолжает укрепляться к евро
20 января европейская валюта подешевела на 6 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,52 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: pixabay.com
0
► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
19 января НБУ установил официальный курс на уровне 39,58 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: МинФин