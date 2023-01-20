Национальный банк Австралии запустит стейблкоин AUDN
Австралийский банк из «большой четверки» National Australia Bank сообщил о планах по запуску стейблкоина AUDN. Об этом пишет FR.
Фото: finextra.com
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Что известно
Он будет привязан к курсу австралийского доллара и полностью обеспечен фиатной валютой.
Новая стабильная криптовалюта появится уже в середине этого года. NAB планирует выпустить стейблкоин на базе Эфириума и в сети Polygon.
Фиатная валюта, необходимая для обеспечения AUDN, будет храниться самим Национальным банком Австралии.
Представители NAB сообщили, что новый стейблкоин в основном будет использоваться для расчетов в финансовых транзакциях с несколькими участниками.
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Например, AUDN можно будет использовать при торговле кредитов на выбросы CO2, для международных переводов и соглашений о выкупе.
Как заявил глава NAB по инновациям Говард Силби, блокчейн сыграет ключевую роль в развитии финансовой индустрии, поэтому банк продолжает использовать данную технологию.
«Мы определенно верим, что элементы технологии блокчейна сыграют роль в формировании будущего финансов. С нашей точки зрения, блокчейн может использоваться для мгновенных, прозрачных и полноценных финансовых транзакций».
Напомним, что весной прошлого года другой крупный австралийский банк ANZ запустил стейблкоин A$DC, привязанный к местной валюте. А осенью 2022 года стартап Ettle представил стабильную криптовалюту AUDE.
Источник: МинФин