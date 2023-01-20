Национальный банк Австралии запустит стейблкоин AUDN

Австралийский банк из «большой четверки» National Australia Bank сообщил о планах по запуску стейблкоина AUDN. Об этом пишет FR.

Фото: finextra.com

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Что известно

Он будет привязан к курсу австралийского доллара и полностью обеспечен фиатной валютой.

Новая стабильная криптовалюта появится уже в середине этого года. NAB планирует выпустить стейблкоин на базе Эфириума и в сети Polygon.

Фиатная валюта, необходимая для обеспечения AUDN, будет храниться самим Национальным банком Австралии.

Представители NAB сообщили, что новый стейблкоин в основном будет использоваться для расчетов в финансовых транзакциях с несколькими участниками.

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Например, AUDN можно будет использовать при торговле кредитов на выбросы CO2, для международных переводов и соглашений о выкупе.

Как заявил глава NAB по инновациям Говард Силби, блокчейн сыграет ключевую роль в развитии финансовой индустрии, поэтому банк продолжает использовать данную технологию.

«Мы определенно верим, что элементы технологии блокчейна сыграют роль в формировании будущего финансов. С нашей точки зрения, блокчейн может использоваться для мгновенных, прозрачных и полноценных финансовых транзакций».

Напомним, что весной прошлого года другой крупный австралийский банк ANZ запустил стейблкоин A$DC, привязанный к местной валюте. А осенью 2022 года стартап Ettle представил стабильную криптовалюту AUDE.

Источник: МинФин