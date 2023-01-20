Ирландия оштрафовала WhatsApp на 5,5 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала дочернюю компанию Meta WhatsApp на 5,5 млн евро за дополнительное нарушение законов ЕС по конфиденциальности. Об этом пишет Reuters.

Фото: akket.com

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Нарушение законов

DPC, выступающий в качестве ведущего регулятора конфиденциальности в ЕС для Meta, заявил, что WhatsApp должен просмотреть то, как он использует личные данные для улучшения обслуживания.

WhatsApp также было поручено привести свои операции обработки данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.

Решение комиссии следует аналогичному приказу, который она издала в этом месяце для других основных платформ Meta, Facebook и Instagram, в котором говорится, что Meta должна пересмотреть правовую основу, в которой она ориентируется на рекламу с использованием личных данных.

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DPC оштрафовал WhatsApp на 225 млн евро в сентябре 2021 года за нарушения, произошедшие за тот же период времени, как и жалоба, рассмотрена в четверг.

На сегодняшний день регулятор оштрафовал Meta на 1,3 млрд евро и имеет 10 других расследований по услугам компании.

Напомним

DPC регулирует деятельность Apple, Google, Twitter, Tiktok и других технологических гигантов из-за расположения их штаб-квартиры в ЕС в Ирландии.

Источник: МинФин