Главное за неделю: Новая помощь от США, monobank в Польше и транш от ЕС

Наплыв фальшивок и массовый переезд обменников в пригород: как изменится валютный рынок

С 1 января обменники начали платить налоги по-новому. Как это скажется на ценниках в пунктах обмена валюты, как вообще изменится их работа и что нужно знать их клиентам, чтобы не потерять свои деньги, расскажет «Минфин».

Рынок недвижимости сейчас. Что будет после войны и когда пора покупать квартиру (видео)

В этом видео финансовый аналитик, Михаил Федоров, говорит про: рынок недвижимости сейчас, когда покупать недвижимость, что будет после войны.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 миллиарда. Что в него вошло

США объявили о новом пакете военной помощи Украине более $2,5 млрд, который содержит системы ПВО, сотни бронемашин, боеприпасы и другое вооружение.

Экономические тренды Украины 2023. Что будет с экономикой Украины в 2023 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев и Михаил Федоров говорят о следующем: Стоит ли покупать гривневые ОВГЗ для защиты своих сбережений или купить доллары/евро? Внешний долг Украины в 2023 году. Рынок недвижимости. Уже достиг дна или еще просадка? Какие перспективы? Проценты по депозитам низкие. Куда в этом случае можно инвестировать валюту? Переход на цифровые деньги и что будет с наличкой. Сколько будет существовать наличка. Перспективы курса гривны в 2023 году. Какие 5 реформ Украине необходимо провести в первую очередь.

Чужие гаражи под домом и другие «прелести» новых строительных норм

Законодатели принялись наводить порядок в строительстве. Парламент уже принял законопроект (№ 5655), который должен упорядочить выдачу разрешений и распределить контролирующие полномочия так, чтобы застройщикам больше не приходилось платить взятки. Но смогут ли новации защитить права покупателей квартир в новостройках, станут ли они более безопасными, разбирался «Минфин».

Экс-главе Нафтогаза Коболеву объявили подозрение из-за премии в $10 миллионов. Он ответил на обвинение

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении эксглаве Нафтогаза Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против российского Газпрома.

Майнеры не собираются капитулировать: как это скажется на стоимости биткоина

Сложность майнинга биткоина 16 января установила новый рекорд. В результате очередного перерасчета она обновила исторический максимум, увеличившись сразу на 10,26%. Что это значит для рынка и как с помощью этого показателя можно определить продолжительность криптозимы, расскажет «Минфин».

monobank выходит на рынок Польши под названием stereo

monobank собирается к концу первого квартала 2023 года начать работу в Польше. Там он будет называться stereo, рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

НБУ разглядел разворот тренда: срочных депозитов может стать больше

Разброс доходности по депозитам у разных банков продолжает расти. К примеру, самая низкая ставка по депозитам на год среди крупных финучреждений в 3 раза меньше самого щедрого предложения. Почему так происходит и какую доходность по вкладам физлиц предлагают банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Первый транш: Украина получила три миллиарда евро от ЕС

17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках новой масштабной Программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС на 2023 год. Общий объем льготного кредита по указанной программе составляет 18 млрд евро.

В суд за 10 тыс грн: банки штампуют иски против должников по кредиткам

Чем быстрее растет доля кредитных невозвратов в портфелях банков, тем активнее финансисты судятся со своими заемщиками, особенно с физлицами. Причем, не только по крупным суммам, но и по долгам менее 10 тыс. грн. Задача — вернуть даже самые небольшие долги. Иски подаются пачками, кредиторы больше не пытаются разыскать должников, а суды спокойно выносят заочные решения без явки ответчиков.

Бизнес ожидает доллар по 42,59 гривны — опрос НБУ

Бизнес несколько ослабил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей по деловой активности своих компаний, который Национальный банк провел в ІV квартале 2022 года.

Финансовая подушка в условиях войны: сколько денег держать и как сохранить

Финансовая «подушка безопасности» — необходимый элемент защиты от непредвиденных обстоятельств или потери источника доходов. Во время войны ее значение еще сильнее увеличивается. По каким принципам следует формировать экстренные сбережения и в какие активы их лучше всего вкладывать, разбирался «Минфин».

Курс евро и доллара: почему замедлился рост ценников на «зеленый» в кассах банков

Эта неделя на украинском валютном рынке пройдет динамично и очень напряженно. Слишком много разнонаправленных факторов будет влиять на поведение участников торгов в Украине и ситуацию на международных площадках.

Банкротство Укрбуда отменяется: как теперь его инвесторам получить жилье

Дело о банкротстве Укрбуд Девелопмент закрыто. Позволит ли это решение расконсервировать деятельность строительной компании и как это повлияет на шансы пострадавших инвесторов получить свое жилье, выяснял «Минфин».

Источник: МинФин